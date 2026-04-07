Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un’intera civiltà morirà quella notte e ha avvertito che l’Iran ha ancora qualche ora per raggiungere un accordo, prima della scadenza fissata alle 20 di Washington, le 2 in Italia. La frase è stata pronunciata nel contesto di un conflitto in Medio Oriente, con un ultimatum rivolto a Teheran. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze o sui motivi di questa affermazione.

Conflitto in Medio Oriente: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “ un’intera civiltà morirà stanotte ”, aggiungendo che l’Iran ha comunque ancora tempo per trovare un accordo prima della scadenza fissata per le ore 20 di Washington, le 2 in Italia. “ Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. – ha scritto sui propri profili social il tycoon – Non voglio che accada, ma probabilmente accadrà ”. Il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance si è detto “ fiducioso ” che l’Iran risponderà alle richieste statunitensi entro la scadenza serale. “Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. A che ora scade l’ultimatum a Teheran

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La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran.

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