Udinese la polizia di frontiera ferma Gueye e lo denuncia per patente falsa Ma per il calciatore è regolare

Nella settimana che ha preceduto la partita di Pasquetta contro il Como, il calciatore dell’Udinese è stato fermato dalla polizia di frontiera, che lo ha denunciato per aver presentato una patente di guida falsa. Tuttavia, il calciatore ha sostenuto che la patente fosse in regola e ha fornito le proprie ragioni alle autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e coinvolto i controlli di routine effettuati al confine.

Disavventura extra campo per Idrissa Gueye, calciatore dell’Udinese, nella settimana che ha preceduto il match di Pasquetta contro il Como. L’attaccante, impiegato lunedì nell’ultima parte della gara contro i ragazzi di Fabregas, è stato fermato al valico di Fernetti, nel comune di Monrupino in provincia di Trieste, dalla polizia di frontiera. Il calciatore senegalese si trovava a bordo della sua auto ed era di rientro in Italia, dalla Slovenia. All’esito del controllo le forze dell’ordine hanno contestato al numero 7 bianconero la falsità della patente di guida, denunciandolo per il reato di uso di atto falso che ha imposto l’impossibilità di usare il mezzo, con l’inevitabile ricorso ad un’altra persona per il ritorno a Udine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Udinese, la polizia di frontiera ferma Gueye e lo denuncia per patente falsa. Ma per il calciatore è regolare Idrissa Gueye calciatore dell'Udinese denunciato a Trieste, era alla guida con una patente falsaIl calciatore dell’Udinese Idrissa Gueye è stato denunciato a Trieste dopo che avrebbe esibito una patente falsa a un controllo della polizia di... Guai per il talento dell'Udinese Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la SloveniaIl ritorno in campo da protagonista nel secondo tempo nel bel pareggio contro il Como. Temi più discussi: Calciatore dell'Udinese sorpreso con una patente falsa al valico di Fernetti; Udinese, Idrissa Gueye nei guai: fermato a Fernetti con una patente falsa; Fermato per un controllo al valico di Fernetti, calciatore dell’Udinese esibisce una patente falsa; A Udine si insedia il nuovo comandante della polizia locale. Guidava con la patente falsa: fermato un calciatore di Serie A alla frontieraIdrissa Gueye, attaccante dell’Udinese, è stato denunciato dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato con una patente di guida contraffatta alla frontiera di Fernetti. siamolaroma.it Denunciato calciatore Udinese, mostra patente falsa al confineUn calciatore dell'Udinese Calcio, Idrissa Gueye, di il 19 anni e di nazionalità senegalese, è stato denunciato perché, fermato dalla polizia di frontiera di Trieste al valico di Fernetti, con la Slov ... ansa.it Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’Udinese - facebook.com facebook #Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’ #Udinese x.com