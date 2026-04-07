Guai per il talento dell' Udinese Gueye | guida con patente falsa fermato al confine con la Slovenia

Un calciatore dell'Udinese è stato fermato al confine con la Slovenia perché guidava con una patente falsa. L'incidente è avvenuto poco prima della partita contro il Como, quando il giocatore è stato costretto a tornare a Udine a bordo di un'auto accompagnata. Non ci sono altre persone coinvolte e l'episodio è stato segnalato alle autorità competenti. Il club non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto.

Il ritorno in campo da protagonista nel secondo tempo nel bel pareggio contro il Como. Ma la settimana dell’attaccante diciannovenne dell’Udinese Idrissa Gueye non è stata facilissima. Il talento bianconero del Senegal, arrivato in prestito dal Metz, è stato fermato al valico di Fernetti, nel comune di Monrupino dalla polizia di frontiera di Trieste. Gueye si trovava a bordo di un’Audi ed era di ritorno dalla Slovenia. Doveva essere un controllo di routine, si è trasformato in un incubo. Perché la patente di Gueye risultava falsa. A quel punto i poliziotti gli hanno contestato il reato di uso di atto falso (articolo 489 del codice penale), denunciandolo e impedendogli di utilizzare la sua vettura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guai per il talento dell'Udinese Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la Slovenia Leggi anche: Fermato ancora alla guida con una patente falsa: denunciato 38enne Calciatore dell'Udinese sorpreso con una patente falsa al valico di FernettiUn giocatore bianconero, che viaggiava a bordo di una potente Audi, è stato sottoposto a un controllo da parte degli agenti della polizia di...