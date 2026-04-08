Ucraina Vance | Delusi dai leader Ue Meloni e Orban ci hanno aiutato
Il rappresentante statunitense ha espresso delusione nei confronti dei leader dell’Unione Europea, pur riconoscendo il sostegno di due figure politiche. Ha affermato di apprezzare l’Europa, la sua cultura e i cittadini, e ha ringraziato pubblicamente per l’assistenza fornita. La dichiarazione è arrivata in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle relazioni o delle decisioni prese.
"Amiamo l'Europa, la sua cultura e la sua popolazione, gli Stati Uniti sono in qualche modo una 'nazione figlia' del continente europeo ma siamo rimasti delusi da molti leader politici in Europa, perché non sembrano particolarmente interessati a risolvere questo particolare conflitto": il vicepresidente americano JD Vance lo ha detto al Mathias Corvinus Collegium di Budapest parlando della guerra in Ucraina. Poi ha aggiunto: "Abbiamo avuto aiuto da alcuni partner, Giorgia Meloni è stata molto utile così come altre capitali europee dietro le quinte ma il più utile è stato Viktor (Orban, ndr ) perché ci ha spinto di comprendere entrambe le parti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Ucraina, Orban: ‘Zelensky e leader UE d’accordo per continuare la guerra’VIktor Orban scrive su X: “Ieri, i leader di Bruxelles, con @vonderleyen in prima linea, hanno raggiunto un accordo con il Presidente @ZelenskyyUa...
Vance in visita da Orban: “Ci saranno molti negoziati. L’Ungheria si è impegnata nella pace in Ucraina”Gli Usa non sono poi così lontani dall’Europa, stando all’ultimo incontro tra Jd Vance e Viktor Orban, a Budapest nel Monastero Carmelitano.
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Vance: Meloni alleato molto utile in UcrainaRoma, 8 apr. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, intervenendo al Mathias Corvinus Collegium di Budapest, ha dichiarato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata mol ... askanews.it
Dopo l’annuncio della tregua tra Usa e Iran e l’inizio dei negoziati per arrivare a un definitivo cessate il fuoco, il governo di Kiev esorta gli stati Uniti «a riportare l'attenzione sulla guerra in Ucraina». L'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook
UCRAINA | Dopo il cessate il fuoco con l'Iran Kiev chiede che gli Stati Uniti "riportino l'attenzione sulla guerra in Ucraina". Vance: "Delusi dall'Ue sull'Ucraina, Meloni e Orban ci hanno aiutati". #ANSA x.com