Il rappresentante statunitense ha espresso delusione nei confronti dei leader dell’Unione Europea, pur riconoscendo il sostegno di due figure politiche. Ha affermato di apprezzare l’Europa, la sua cultura e i cittadini, e ha ringraziato pubblicamente per l’assistenza fornita. La dichiarazione è arrivata in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle relazioni o delle decisioni prese.

"Amiamo l'Europa, la sua cultura e la sua popolazione, gli Stati Uniti sono in qualche modo una 'nazione figlia' del continente europeo ma siamo rimasti delusi da molti leader politici in Europa, perché non sembrano particolarmente interessati a risolvere questo particolare conflitto": il vicepresidente americano JD Vance lo ha detto al Mathias Corvinus Collegium di Budapest parlando della guerra in Ucraina. Poi ha aggiunto: "Abbiamo avuto aiuto da alcuni partner, Giorgia Meloni è stata molto utile così come altre capitali europee dietro le quinte ma il più utile è stato Viktor (Orban, ndr ) perché ci ha spinto di comprendere entrambe le parti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ucraina, Vance: "Delusi dai leader Ue, Meloni e Orban ci hanno aiutato"

Ucraina, Orban: ‘Zelensky e leader UE d’accordo per continuare la guerra’VIktor Orban scrive su X: “Ieri, i leader di Bruxelles, con @vonderleyen in prima linea, hanno raggiunto un accordo con il Presidente @ZelenskyyUa...

Vance in visita da Orban: “Ci saranno molti negoziati. L’Ungheria si è impegnata nella pace in Ucraina”Gli Usa non sono poi così lontani dall’Europa, stando all’ultimo incontro tra Jd Vance e Viktor Orban, a Budapest nel Monastero Carmelitano.

Argomenti più discussi: Kiev, adesso gli Stati Uniti riportino l'attenzione sulla guerra in Ucraina; Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi.

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Vance: Meloni alleato molto utile in UcrainaRoma, 8 apr. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, intervenendo al Mathias Corvinus Collegium di Budapest, ha dichiarato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata mol ... askanews.it

Dopo l’annuncio della tregua tra Usa e Iran e l’inizio dei negoziati per arrivare a un definitivo cessate il fuoco, il governo di Kiev esorta gli stati Uniti «a riportare l'attenzione sulla guerra in Ucraina». L'articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook

UCRAINA | Dopo il cessate il fuoco con l'Iran Kiev chiede che gli Stati Uniti "riportino l'attenzione sulla guerra in Ucraina". Vance: "Delusi dall'Ue sull'Ucraina, Meloni e Orban ci hanno aiutati". #ANSA x.com