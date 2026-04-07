Durante una visita a Budapest, il senatore statunitense ha incontrato il premier ungherese in un monastero. L'incontro si è concentrato su possibili negoziati e sulla posizione dell’Ungheria riguardo alla crisi in Ucraina. Le dichiarazioni ufficiali indicano che l’Ungheria si è impegnata a sostenere la pace nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sui contenuti specifici delle discussioni tra i due.

Gli Usa non sono poi così lontani dall’Europa, stando all’ultimo incontro tra Jd Vance e Viktor Orban, a Budapest nel Monastero Carmelitano. Il vicepresidente americano ha sottolineato che il premier ungherese è uno dei pochi veri statisti del Vecchio continente e che i rapporti con Donald Trump sono ottimali. Come ha sottolineato il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, «non c’è dubbio che questa sia un’età dell’oro per le relazioni ungheresi-americane». Dunque, sembra gli Stati Uniti abbiano da ridire principalmente sugli approcci progressisti di certi Paesi. «Volevo mandare un segnale a tutti, in particolare ai burocrati di Bruxelles che hanno fatto tutto il possibile per tenere a bada il popolo ungherese – ha sottolineato Vance – perché non apprezzano un leader che si è effettivamente battuto per il popolo ungherese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vance in visita da Orban: “Ci saranno molti negoziati. L’Ungheria si è impegnata nella pace in Ucraina”

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Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest.

Temi più discussi: Vance in visita in Ungheria per sostenere Orbán alle elezioni del 12 aprile; Operazione salva-Orbán: Trump manda Vance a Budapest; Budapest, 'la visita di Vance chiave per rafforzare l'asse con gli Usa'; JD Vance racconta la sua conversone al cattolicesimo in un nuovo libro.

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La Casa bianca interviene per spiegare le ultime minacce di Vance all'Iran Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Vance su Orban: “Quello che è successo in questa campagna elettorale è uno dei peggiori esempi di interferenze straniere. I burocrati di Bruxelles hanno cercato di distruggere l'economia ungherese”. Seriamente lui parla di interferenze x.com