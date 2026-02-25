Ucraina Orban | ‘Zelensky e leader UE d’accordo per continuare la guerra’

VIktor Orban scrive su X: “Ieri, i leader di Bruxelles, con @vonderleyen in prima linea, hanno raggiunto un accordo con il Presidente @ZelenskyyUa per continuare la guerra. Questa è una cattiva notizia per l’Europa. Si sta prolungando una guerra che chiaramente non ha soluzione sul campo di battaglia, ma che provoca immense distruzioni. Ogni mese, 35.000 persone muoiono o rimangono permanentemente invalide, mentre le linee del fronte si muovono a malapena. Centinaia di migliaia di vedove e orfani, madri in lutto per i loro figli. Questo è ciò che Bruxelles sostiene. Continuare la guerra costa ai cittadini europei enormi somme di denaro. Centinaia di miliardi di euro vengono sprecati senza alcun risultato. In questa guerra, non sono i russi a essere schiacciati, ma gli europei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

