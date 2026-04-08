Ucraina a Usa | Dopo tregua Iran ora pressione su Russia per stop guerra

L'Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti di esercitare pressione sulla Russia affinché interrompa le ostilità, dopo che i negoziati tra Washington e Teheran hanno portato a un accordo di cessate il fuoco. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue da diversi mesi e Kiev ha evidenziato come l’accordo con l’Iran rappresenti un risultato della fermezza degli Stati Uniti. La situazione sul campo rimane tesa, con continui scontri e richieste di intervento internazionale.

(Adnkronos) – La guerra tra Russia e Ucraina continua e Kiev ha esortato gli Stati Uniti a fare pressione su Mosca affinché ponga fine all'invasione, sottolineando che l'accordo di cessate il fuoco raggiunto da Washington con l'Iran dimostra il successo della "determinazione" degli Usa. "La risolutezza americana funziona. Crediamo che sia giunto il momento di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ucraina-Russia-Usa, riflettori puntati su vertice Abu Dhabi: negoziati per stop guerra tra Mosca e Kiev(Adnkronos) – Riflettori puntati oggi sul vertice tra Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi per lo stop alla guerra tra Mosca e Kiev. Dopo la tregua con l’Iran, Kyiv chiede agli Usa di riportare l’attenzione sulla guerra in UcrainaDopo il cessate il fuoco con l’Iran, Kyiv ha esortato gli Stati Uniti a riportare l’attenzione sulla guerra in Ucraina. Will Trump Win Iran War With a Gucci Strategy Temi più discussi: Ucraina, non si fermano gli attacchi neppure nella notte di Pasqua; Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile; Kiev, adesso gli Stati Uniti riportino l'attenzione sulla guerra in Ucraina; Ucraina, news oggi guerra: colloqui di pace fermi causa Usa, cosa dice la Russia. Kiev, adesso Usa riportino attenzione sulla guerra in UcrainaL'Ucraina esorta adesso gli stati Uniti, dopo il cessate il fuoco con l'Iran, a riportare l'attenzione sulla guerra in Ucraina. (ANSA) ... ansa.it Guerra Ucraina Russia, Kiev: Accogliamo con favore la tregua tra Usa e Iran. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky propone tregua energetica. Su Iran: 'Aprire Hormuz'. LIVE ... tg24.sky.it UCRAINA | Dopo il cessate il fuoco con l'Iran Kiev chiede che gli Stati Uniti "riportino l'attenzione sulla guerra in Ucraina". Vance: "Delusi dall'Ue sull'Ucraina, Meloni e Orban ci hanno aiutati". #ANSA - facebook.com facebook Diciamo che l'unico modo è una pace tra Russia e Ucraina. Le infrastrutture ci sono, e tante, ma o attraversano l'Ucraina (chiuso da gennaio 2025), o arrivano in Polonia (che ha chiuso Yamal-Europe nel 2022). x.com