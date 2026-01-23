Ucraina-Russia-Usa riflettori puntati su vertice Abu Dhabi | negoziati per stop guerra tra Mosca e Kiev

Oggi ad Abu Dhabi si svolge un vertice tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di avviare negoziati per la sospensione del conflitto tra Mosca e Kiev. L'incontro rappresenta un momento di confronto importante in un contesto internazionale complesso, con l’obiettivo di favorire una soluzione pacifica e duratura alla crisi in atto nella regione.

(Adnkronos) – Riflettori puntati oggi sul vertice tra Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi per lo stop alla guerra tra Mosca e Kiev. Jared Jushner e Steve Witkoff, ad Abu Dhabi direttamente da Mosca, rappresenteranno gli Stati Uniti. L’Ucraina invia ad Abu Dhabi oggi, per il primo incontro negoziale per la fine della guerra con Russia e Stati Uniti, il consigliere per la sicurezza nazionale, Rustem Umerov, e il capo gabinetto di Volodymir Zelensky, Kirylo Budanov, il negoziatore David Arakhamia e il capo di stato maggiore, Andrii Hnatov. La delegazione di Mosca sarà guidata dal direttore del Gru (i servizi militari) Igor Kostyukov, il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, e inviato del Cremlino per gli investimenti esteri, Kirill Dmitriev che incontrerà Witkoff separatamente, a margine della sessione negoziale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

