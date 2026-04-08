Due uomini sono in attesa di conoscere il verdetto del tribunale dopo aver affrontato un processo per l’omicidio di un uomo, avvenuto in circostanze ancora da chiarire. La vicenda riguarda un episodio in cui sono stati coinvolti 50 euro, e si svolge nella città di Bergamo. La sentenza sarà pronunciata il 20 aprile, mentre i due imputati sono attualmente sotto processo.

Carmine De Simone e Mario Vetere affrontano l’attesa della sentenza per l’uccisione di Luciano Muttoni, prevista per il 20 aprile a Bergamo. Le difese chiedono di evitare l’ergastolo, puntando sulle storie di marginalità degli imputati. Il delitto è avvenuto il 7 marzo 2025 a Valbrembo. La vittima, Luciano Muttoni, aveva 58 anni e conduceva una vita solitaria, sostenendosi con piccoli impieghi e affittando stanze nella propria casa. L’episodio si è concluso con una violenza brutale per un bottino irrisorio: 50 euro, un vecchio cellulare e alcune carte di credito rimaste inutilizzate. I due giovani hanno usato l’auto di Muttoni per allontanarsi dal luogo del crimine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucciso per 50 euro: traumi e disagio per evitare l’ergastolo

Omicidio Luciano Muttoni, chiesto l’ergastolo per i due imputati: “Ucciso in casa per una rapina da 50 euro”La pm Letizia Ruggeri ha chiesto l'ergastolo per Carmine De Simone Dicecca e Mario Vetere.

Leggi anche: Benzinaio ucciso ad Ardea per 500 euro, chiesto ergastolo per il killer 19enne di Nahid Miah

Temi più discussi: Omicidio Muttoni, gli avvocati di Carmine De Simone e di Mario Vetere alla Corte: Vite allo sbando, date loro una seconda possibilità, non l'ergastolo; Omicidio Muttoni, chiesto ergastolo per De Simone e Vetere. Le difese: Vite segnate dall’abbandono; Omicidio Muttoni, le difese: Una punizione dovrà esserci, ma non l’ergastolo; Accelera sopra quota 50 euro il gas sulla piazza Ttf di Amsterdam.

Omicidio Luciano Muttoni, chiesto l’ergastolo per i due imputati: Ucciso in casa per una rapina da 50 euroLa pm Letizia Ruggeri ha chiesto l’ergastolo per Carmine De Simone Dicecca e Mario Vetere. Il 25enne e il 24enne la sera del 7 marzo 2025 avevano ucciso Luciano Muttoni nella sua abitazione a ... fanpage.it

Lo hai ucciso per 80 euro?. La mamma: era solo una voceMonza – Hai ucciso per 80 euro?. Questa domanda, fatta nel gennaio 2021 al telefono, intercettato, dalla mamma al figlio 14enne arrestato e che ha negato sdegnato la circostanza, riporta in aula al ... ilgiorno.it

Tragedia sulla Sassari-Ittiri, scende dall’auto in panne e viene travolto e ucciso da un’altra macchina: ecco chi è la vittima - facebook.com facebook

Giovanni Amendola - ucciso dagli squadristi vigliacchi di Mussolini - vive come il suo antifascismo. Perchè l'antifascismo non muore mai. Perchè finchè ci sarà un solo fascista sulla faccia della Terra ci sarà un buon motivo per essere antifascisti x.com