Ucciso a sprangate a soli 20 anni | l' assassino è minorenne

Un giovane di 20 anni è stato ucciso a sprangate in circostanze ancora in fase di accertamento. Le forze dell'ordine hanno individuato come sospetto un minorenne di 17 anni, già fermato dalla Procura dei minori di Brescia. Le indagini sono state rapide e hanno portato alla conferma del coinvolgimento del ragazzo, attualmente sotto custodia. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio per la gravità dell’accaduto e la giovane età dell’indagato.

Le indagini dei carabinieri sull'omicidio di Hamza Salama, 20 anni, in poche ore hanno permesso di risalire al suo presunto aggressore: si tratterebbe di un ragazzo di appena 17 anni, ora nel mirino della Procura dei minori di Brescia, che ne ha già disposto il fermo. Sarebbe stato lui a colpire. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Ragazzo di 20 anni muore dopo essere stato preso a sprangate: è caccia all'assassino Mario Ruoso ucciso a sprangate, confessa l'assassinoAGI - Ha confessato il 67enne portato nella notte in questura a Pordenone perché sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e... Temi più discussi: Aggredito e preso a sprangate in strada, muore ventenne a Crema; Crema, 20enne aggredito a sprangate in zona San Bernardino muore in ospedale. Fermato un ragazzo di 17 anni; Crema, ragazzo colpito con spranghe e coltelli muore in ospedale. Il responsabile avrebbe 17 anni; Omicidio in strada: ragazzo di 20 anni preso a sprangate, calci e pugni. Ventenne ucciso a sprangate nella notte, fermato un minoreCREMA – Un ragazzo di 20 anni di origine straniera é morto, colpito con un bastone o con una spranga nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di ... livesicilia.it Hamza Salama morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: il presunto killer è un 17enneUn giovane di origine egiziana è morto a Crema dopo un'aggressione nel quartiere San Bernardino: fermato un 17enne marocchino dai carabinieri ... virgilio.it Il cinquantenne condannato per aver ucciso padre, madre e fratello nel 1998 ha fatto perdere le tracce di sé dalla casa-lavoro di Alba - facebook.com facebook Groot ucciso vicino a casa: il cinghiale era stato ferito e accolto da una famiglia x.com