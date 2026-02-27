Trentino uccise compagna buttandola dalla finestra | condannato a 22 anni

Un uomo è stato condannato a 22 anni di reclusione per aver ucciso la compagna, buttandola dalla finestra, a Riva del Garda il 30 gennaio 2022. La vittima aveva 46 anni e l’imputato è Ion Gavrila. La sentenza è stata pronunciata dopo un procedimento che ha portato alla condanna definitiva dell’uomo.

È stato condannato a 22 anni di carcere Ion Gavrila, per l’omicidio volontario della compagna Maria Rosca di 46 anni, avvenuto il 30 gennaio 2022 a Riva del Garda, in Trentino. La Corte d’assise ha dunque accolto la tesi della procura, che aveva chiesto 24 anni di pena, secondo cui la donna non si suicidò ma fu proprio lui, il compagno di 49 anni, a spingerla verso la finestra e lanciarla dal terzo piano di casa al culmine di un diverbio. Ipotesi che l’uomo, tornato in Romania, ha sempre respinto. A incastrarlo le registrazioni della telecamera di videosorveglianza di un negozio, a pochi metri dall’appartamento di via Fiume e la perizia medico legale che avrebbe accertato una caduta di schiena non compatibile con il gesto volontario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

