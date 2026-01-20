Aggredito ma uccise Non fu legittima difesa | condannato a 14 anni

Il caso dell’omicidio di Tavullia si è concluso con la condanna a 14 anni di reclusione. Dopo un’analisi delle circostanze, il giudice ha stabilito che l’evento non costituisce una legittima difesa, nonostante l’aggressione iniziale. L’episodio, avvenuto due anni fa, ha coinvolto un’aggressione con quattro coltellate davanti a casa. La sentenza chiude un procedimento che aveva suscitato grande attenzione.

Quattro coltellate davanti a casa e una notte di sangue. Il giudice chiude il caso dell' omicidio di Tavullia, avvenuto nell'estate di due anni fa: niente legittima difesa. Solo carcere. Arthur Cerria, 37 anni, è stato condannato ieri a 14 anni e 2 mesi di reclusione per l'omicidio di Dritan Xhepexhiu, 38 anni, ammazzato la sera del 7 agosto 2024 davanti al casolare dove l'imputato viveva con la moglie e il figlio. Una sentenza letta in aula dopo quasi cinque ore di camera di consiglio, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato che ha messo la parola fine, almeno in primo grado, a uno dei delitti più crudi dell'estate pesarese 2024.

