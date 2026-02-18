Ti ammazzo E lo straniero tenta di strangolare la donna che lo ospita con il velo che indossa

Per una lite scoppiata in casa, uno straniero ha tentato di strangolare la donna di 27 anni che lo ospitava, usando il suo velo come leva. L’uomo, visibilmente arrabbiato, ha iniziato a prenderla a calci e pugni durante un confronto che si è fatto molto teso. La vittima ha cercato di difendersi, ma lui ha continuato ad aggredirla senza freni. La scena si è svolta in un appartamento di via Roma, attirando l’attenzione dei vicini. La donna ha chiamato le forze dell’ordine.

Ha aggredito la donna di 27 anni che lo ospitava da qualche tempo, prendendola a calci e pugni nel corso di un confronto fattosi particolarmente acceso. Non solo: l'avrebbe anche minacciata di morte ed avrebbe tentato di strangolarla con il velo che portava in testa. E solo la prontezza di riflessi della giovane, la quale sarebbe riuscita a frapporre le proprie mani tra il collo ed il velo che l'extracomunitario stava stringendo come fosse un cappio, avrebbe evitato il peggio. Protagonista della vicenda che arriva da Calenzano (una cittadina facente parte dell'area metropolitana di Firenze, in Toscana, ndr) è un uomo di 29 anni originario del Mali, arrestato nelle scorse ore dai carabinieri che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Prato su richiesta della procura pratese (competente sul territorio di Calenzano).