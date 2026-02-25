Il poliziotto Cinturrino ha chiesto scusa alle divise ma non alla famiglia della vittima

Ha chiesto scusa "alle divise", non alla famiglia di Mansouri: il gesto di Cinturrino racconta più del delitto e riaccende il nodo politico sulle responsabilità delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Il padre di Atif, lo studente diventato omicida: "Chiedo scusa alla famiglia della vittima"

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «L'arma messa dopo accanto alla vittima»

Temi più discussi: Fermato Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Rogoredo, la procura: il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggiva; Un omicidio a sangue freddo: il poliziotto Cinturrino e tutte le bugie smontate della sua versione; 1mattina News - Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio di Rogoredo - Video.

Rogoredo, Cinturrino resta in carcere. Il gip: Nessuno spirito collaborativo. E lui attacca i colleghi: Da loro infamitàCarmelo Cinturrino resta in cella. Per l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri – ucciso con un colpo di pistola il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogo ... ilfattoquotidiano.it

Cinturrino, il poliziotto rimane in cella. E davanti al Gip si difende: Ho perso la testa, ma non prendevo soldiL'assistente capo ha confermato la ricostruzione degli inquirenti sull’omicidio del giovane spacciatore marocchino Mansouri, ma ha negato di aver mai chiesto il pizzo ai pusher. I testimoni: «L’agente ... rtl.it

Continuano ad accumularsi testimonianze e voci su Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo #Milano #Cinturrino x.com

Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo a Milano, resterà in carcere: riconosciuto il pericolo di reiterazione e il rischio inquinamento probatorio - facebook.com facebook