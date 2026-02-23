Ubaldo Pantani | il 5 marzo al Teatro Dehon con Inimitabile

Ubaldo Pantani ha deciso di tornare a teatro il 5 marzo al Teatro Dehon con “Inimitabile”. La causa è il desiderio di condividere il suo talento comico in una pièce che mette in scena personaggi e voci della vita di tutti i giorni. Dopo anni di successi televisivi e imitazioni iconiche, Pantani porta sul palco un nuovo spettacolo ricco di humor e riflessioni. La serata promette di coinvolgere il pubblico con il suo stile unico.

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con "Inimitabile", un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità. Lo spettacolo, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione e diretto da Nicola Fanucchi, arriverà il 5 marzo 2026 (ore 21:00) al Teatro Dehon di Bologna.Uno spettacolo che racconta la realtà attraverso le sue maschere, quelle che tutti indossiamo, spesso senza nemmeno accorgercene.