Bresh | dopo i già annunciati appuntamenti live in Europa e a Genova si aggiunge una data live a Roma il 10 luglio

Bresh annuncia una nuova data a Roma, causa l’alto interesse dei fan. Dopo aver confermato i concerti in Europa e a Genova, il rapper porta la sua musica anche nella capitale il 10 luglio all’Auditorium Parco della Musica. La prevendita dei biglietti partirà mercoledì 18 febbraio alle 12:00, con la vendita generale che inizierà il giorno successivo. Intanto, il 25 febbraio, Bresh sarà protagonista a Sanremo sul palco dello Suzuki Stage, collegato in diretta con il Teatro Ariston. Nel frattempo, il suo ultimo singolo, Introvabile, è in rotazione radiofonica.

BRESH Dopo i live in Europa e i 4 appuntamenti a Genova QUEST'ESTATE SI AGGIUNGE UNA NUOVA DATA LIVE 10 LUGLIO – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – ROMA PREVENDITA BIGLIETTI My Live Nation presale: mercoledì 18 febbraio – h 12:00 Vendita generale: giovedì 19 febbraio – h 12:00 MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO PROTAGONISTA D'ECCEZIONE DEL SUZUKI STAGE sul palco di Piazza Colombo a Sanremo e in collegamento con il Teatro Ariston È IN RADIO IL NUOVO SINGOLO INTROVABILE Dopo i già annunciati appuntamenti live in Europa e a Genova, con Mare Nostrum, Bresh aggiunge ora una data live all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 10 luglio.