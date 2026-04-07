Two door cinema club | la band indie-rock nordirlandese all' Auditorium Parco della Musica

La band indie-rock nordirlandese Two Door Cinema Club si esibirà in Italia nell'ambito del loro tour celebrativo per il quindicesimo anniversario. Lo spettacolo si terrà all'Auditorium Parco della Musica e comprenderà l'esecuzione integrale dell’album

La band indie-rock nordirlandese Two Door Cinema Club arriva live in Italia, con il “15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits”. Farà tappa anche nella Capitale, il 22 luglio, alla Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone di Roma. Il tour celebrerà i 15 anni del loro album di debutto “Tourist History” e, per l’occasione, la band porterà sul palco l’album per intero, insieme ai loro maggiori successi. Originariamente pubblicato il 1 marzo 2010, “Tourist History” ha conquistato la vetta delle classifiche irlandesi, è stato inserito nella BBC Sound of 2010 Poll ed è stato acclamato a livello internazionale, portando la band dal garage di Bangor, dove hanno registrato l’album, ai palchi dei principali festival mondiali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La Tarantella del Carnevale all'Auditorium Parco della MusicaLa Tarantella del Carnevale torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone domenica 15 febbraio.

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