Dario Canovi, padre dell’agente di Thiago Motta, ha parlato a Radio Tutto Napoli riguardo alle voci di un possibile trasferimento dell’allenatore, che al momento non trovano conferme. Tra le indiscrezioni circolate, si è parlato anche di un possibile interesse del Napoli per Motta in caso di partenza di un altro tecnico. Canovi ha precisato che non ci sono ancora trattative in corso e ha frenato ogni ipotesi di accordo.

A Radio Tutto Napoli è intervenuto Dario Canovi, il papà dell’agente di Thiago Motta, nome accostato al Napoli in caso di possibile addio di Antonio Conte. Che frena sul possibile arrivo di Motta. Queste sono le parole del padre alla radio: Il tuo nome è legato a Thiago Motta. Si parla di un possibile interesse del Napoli: hai aggiornamenti? Cosa pensi di questo accostamento? “Per sapere se c’è il gradimento di Thiago bisognerebbe chiederlo a Thiago. Onestamente non ci ho parlato, anche perché poi l’agente è mio figlio. È chiaro che Napoli è una grande società, una grande squadra, però non c’è assolutamente nulla di concreto. Io e mio figlio non abbiamo sentito nessuno, ma sicuramente neanche Thiago, perché altrimenti ci avrebbe avvisato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Thiago Motta a Napoli, Canovi frena: “Neanche un pour parler per ora”

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Ag. Thiago Motta smentisce a Radio Tutto Napoli: Non c’è niente, neanche un pour parlerDario Canovi, papà di Alessandro, agente di Thiago Motta, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che ... tuttonapoli.net

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Dario #Canovi a Radio TuttoNapoli sul futuro di Thiago #Motta: “Thiago cerca un progetto. Ha ricevuto diverse proposte, ma non è una questione economica: cerca continuità per costruire qualcosa. Nessun contatto col #Napoli. Se ci fosse stato qualcosa, ci av x.com

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