Durante il debutto del tour britannico, la cantante ha avuto un episodio inaspettato sul palco, venendo trascinata via da una scena che ha attirato l'attenzione sui social. Nonostante l'incidente, Raye ha continuato a esibirsi senza interruzioni, mantenendo la concentrazione. La situazione ha catturato l'interesse dei fan, contribuendo a rendere l'evento virale e molto discusso online.

Il debutto del tour britannico di Raye si è trasformato in uno spettacolo memorabile non solo per la musica, ma anche per una serie di imprevisti che avrebbero potuto mettere in difficoltà qualunque artista. Durante il concerto inaugurale alla Co?op Live, uno dei palazzetti più grandi e moderni del Regno Unito, la cantautrice si è trovata a gestire una sequenza di piccoli incidenti tecnici mentre era sul palco davanti al pubblico. Tutto è iniziato con un problema apparentemente banale: il microfono è caduto improvvisamente durante la performance. A questo si sono aggiunti altri inconvenienti, tra cui cavi presenti sul palco che hanno fatto inciampare la cantante mentre continuava a cantare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutto va storto sul palco e la cantante viene trascinata via, ma Raye non si ferma: la scena virale fa impazzire i fan

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