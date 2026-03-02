Ve lo siete perso! | Zendaya e Tom Holland si sono detti sì in gran segreto e la rivelazione fa impazzire i fan

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, sorprendendo i loro fan con la notizia. La cerimonia, tenuta lontano dai riflettori, si è svolta senza molte voci o dettagli pubblici. La coppia ha deciso di mantenere il matrimonio nascosto fino alla recente rivelazione, che ha fatto rapidamente il giro del web. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati.

Il segreto meglio custodito di Hollywood è stato finalmente svelato in modo del tutto inaspettato: Zendaya e Tom Holland sono ufficialmente marito e moglie. La conferma di quello che molti sospettavano da tempo è arrivata durante la cerimonia degli Actor Awards, direttamente dalla voce di chi cura l’immagine pubblica dell’attrice, il celebre stylist Law Roach. Intervistato sul red carpet da Access Hollywood, Roach ha rotto gli indugi dichiarando apertamente che le nozze si sono già celebrate in gran segreto, aggiungendo con un sorriso beffardo rivolto alla stampa: “ Ve lo siete perso! “. La storia d’amore tra le due star è iniziata nel 2016, anno in cui si sono conosciuti durante le riprese di Spider-Man: Homecoming. 🔗 Leggi su Cultweb.it

