Elodie ha condiviso su Instagram alcune foto dalla sua vacanza in Thailandia, trascorsa all'inizio del 2026 insieme a Franceska Nuredini e altre amiche. La pubblicazione ha suscitato molte reazioni tra i fan, alimentando conversazioni sulla natura del rapporto tra le due protagoniste. La scena, semplice e spontanea, ha catturato l’attenzione di chi segue con interesse la vita della cantante e della ballerina.

Elodie non si nasconde più. La cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un carosello di immagini che sta facendo impazzire il web: una vacanza in Thailandia trascorsa nei primi giorni del 2026 insieme a Franceska Nuredini, la ballerina del suo tour, e altre due amiche. Ma sono soprattutto le foto che la ritraggono abbracciata a Franceska, con tanto di tramonto romantico sullo sfondo, ad aver riacceso il gossip con una potenza inaspettata. Le due artiste si sono concesse questa pausa dopo i mesi intensi del tour nei palazzetti che le ha viste protagoniste insieme sul palco. Ufficialmente sono amiche, ma da settimane diverse testate e utenti dei social ipotizzano che tra loro ci sia qualcosa di più. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - C’è del tenero tra Elodie e Franceska? La foto in Thailandia è virale e fa impazzire i fan

Leggi anche: Elodie e la vacanza in Thailandia con la ballerina Franceska Nuredini

Leggi anche: Elodie e Franceska Nuredini in Thailandia: gli scatti che tutti stavano aspettando

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Elodie e il tenero abbraccio al tramonto - facebook.com facebook