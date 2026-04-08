Negli ultimi tempi, i cerotti per i brufoli, noti come pimple patches, sono diventati un fenomeno popolare tra i giovani appassionati di skincare. Tra i modelli più gettonati ci sono quelli a forma di stella, molto apprezzati per il loro aspetto originale. Questo trend sta influenzando le abitudini di cura della pelle, portando molte persone a preferire questi prodotti rispetto ai metodi tradizionali di copertura dei brufoli.

I brufoli sono sempre stati motivo di imbarazzo, qualcosa da nascondere e coprire con il trucco. Ma da quando esistono i pimple patches, qualcosa è cambiato. Oggi, infatti, succede esattamente il contrario: complice anche un rapporto più consapevole con la propria pelle, i brufoli vengono mostrati (anche se nascosti) e impreziositi da simpatici e colorati cerottini. Sono diventati un vero e proprio fenomeno culturale grazie a TikTok e a una generazione che sembra aver riscritto il rapporto con le imperfezioni della pelle. Ce ne sono di tutti i gusti: piccoli, colorati, a forma di cuore, smile o stelline. Questi cerottini per l’acne sono diventati parti integrante di una beauty routine e no, non si tolgono prima di uscire. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutto sui pimple patches: dai modelli a stella più amati ai migliori da provare ora. Il trend skincare che sta conquistando la Gen Z

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