Un college nel Vermont delitti e presenze oscure | perché The Shadow è il libro horror che sta conquistando la Gen Z

Un college nel Vermont è al centro di un crescente interesse tra i giovani per il libro horror intitolato “The Shadow”. Si tratta di un’opera che sta attirando molte attenzioni tra la Generazione Z, anche se l’autore solitamente non si dedica a questo genere. I lettori sono incuriositi dalle atmosfere oscure e dai temi che emergono nelle pagine del romanzo, che stanno facendo parlare di sé tra gli appassionati.

Non leggo quasi mai horror. È un territorio che di solito lascio ad altri, ma i libri – come certe coincidenze – arrivano quando vogliono. Questo è entrato in casa attraverso una delle mie figlie ventenni, la stessa che avevo convinto a leggere Gobetti e che stavolta ha convinto me a leggere Asia Werty, autrice che porta perfino il suo stesso nome. Ho iniziato per curiosità, pensando di essere fuori posto, e invece mi sono ritrovato dentro un romanzo che merita di essere raccontato proprio da chi non appartiene al genere. «Un libro deve essere un’ascia per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi», scriveva Franz Kafka. Certi romanzi ci ricordano che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

