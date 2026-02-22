halo lips ecco come funziona il beauty trend per labbra da sogno che sta conquistando il web

Il trend Halo Lips ha catturato l’attenzione dei social media grazie a tecniche innovative per definire le labbra. Questo stile, che evidenzia il contorno con un colore più scuro e il centro più chiaro, si diffonde tra influencer e appassionati di make-up. La tecnica permette di ottenere un effetto tridimensionale senza interventi invasivi. Sempre più persone cercano di replicarla a casa, sperimentando con tonalità e sfumature diverse.

Il beauty contemporaneo respira una nuova aria, fluida e vibrante, e il trend delle Halo Lips ne è l’espressione più affascinante. Più che una semplice tecnica, è una vera e propria riscrittura leggerissima della linea delle labbra: un gioco di chiaroscuri impalpabili che regala delle lips dall’aspetto pieno, turgido e, soprattutto, incredibilmente vivo. Se dovessimo descrivere le Halo Lips con una parola, sarebbe vitalità. Questa tendenza non cerca di ridisegnare i lineamenti creando maschere artificiali, ma punta a esaltare la freschezza naturale del viso. L’effetto “halo” (l’alone) crea una sfumatura morbida e diffusa oltre il perimetro naturale delle labbra. 🔗 Leggi su Dilei.it

