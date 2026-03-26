Il 29 marzo si terrà la 47ª edizione di Oriago in Fiore, evento che si svolgerà in Riviera San Pietro. La manifestazione vedrà la presenza di centinaia di espositori e offrirà spettacoli musicali e stand di street food. L'appuntamento è previsto per tutta la giornata, coinvolgendo la comunità locale e visitatori provenienti da fuori zona.

Conto alla rovescia per Oriago in Fiore 2026, in programma domenica 29 marzo in Riviera San Pietro per la sua 47esima edizione. Un appuntamento sempre molto atteso, che chiama a raccolta i residenti nel Comune ma attrae anche tanti visitatori da fuori. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Mira i cui volontari sono alacremente al lavoro per garantire che tutto sia pronto per la giornata. La cerimonia d’inaugurazione sarà alle ore 11 in Piazza Mercato alla presenza delle autorità cittadine e con la partecipazione della Banda della Città. La consueta mostra mercato florovivaistica, che vedrà protagonisti un centinaio di espositori, sarà arricchita da esposizioni, musica, intrattenimenti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Tutto pronto per Oriago in Fiore con centinaia di espositori, musica e street food

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