Tornano i mercatini di Noale con 150 espositori in centro storico

Domenica 8 febbraio torna a Noale il tradizionale mercatino dell’antiquariato. In centro storico, tra Piazza Castello e Piazza XX Settembre, si riempiranno di espositori e appassionati. Sono circa 150 i banchi pronti a mostrare oggetti d’epoca, curiosità e pezzi unici. La manifestazione si tiene ogni seconda domenica del mese, attirando visitatori da tutta la zona. Un appuntamento che ogni volta trasforma il cuore della città in un grande mercato di storia e ricordi.

Domenica 8 febbraio torna MercatiNoale, il grande mercatino dell’antiquariato che ogni seconda domenica del mese anima il centro storico della città, trasformando Piazza Castello e Piazza XX Settembre in un elegante percorso tra oggetti del passato, curiosità ricercate e atmosfere d’altri tempi. Un appuntamento ormai consolidato, organizzato da Confcommercio del Miranese, che mese dopo mese continua a crescere per qualità, partecipazione e richiamo anche oltre i confini regionali. Il mercatino rappresenta il cuore pulsante della giornata e trova una cornice ideale nel fascino del centro storico di Noale, che contribuisce a rendere l’esperienza di visita ancora più suggestiva.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Noale Mercatini Castellabate, tornano i Mercatini di Natale al Borgo: artigianato e spettacoli nel centro storico «Festa di Natale», mostra mercato con 150 espositori nel centro di Montegrotto Domenica 14 dicembre, Montegrotto Terme ospiterà la tradizionale mostra mercato La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Noale Mercatini Argomenti discussi: Copparo, in piazza Della Libertà tornano i mercatini Creativando a cura di Comart; Mercatini delle pulci da non perdere! Antiquariato, usato e vintage oggi Domenica 1 Febbraio; Seine-et-Marne: Mercatini e fiere dell'usato nel 77 questo weekend dell’7 e 8 febbraio 2026; Mercatino di Brera. Video. Germania apre i mercatini di Natale con sicurezza rafforzataGermania, mercatini di Natale 2025 al via con sicurezza rafforzata dopo gli attacchi passati. Barriere e pattuglie extra mentre le folle tornano tra bancarelle e giostre. La Germania ha aperto i suoi ... it.euronews.com A Dorga tornano i Mercatini di NataleDal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 dalle 10 alle 19 nella piazza delle ex scuole di Dorga, a Castione della Presolana, saranno allestiti i Mercatini di Natale. La Casa di Babbo Natale rimarrà ... bergamonews.it Mercatini che tentazione! Il 14 e 15 febbraio tornano al Le Mura i mercatini con il meglio dell’artigianato Tra creazioni originali e pezzi fatti a mano, qui puoi trovare il regalo di San Valentino perfetto Lasciati ispirare, curiosa tra le bancarelle e sc facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.