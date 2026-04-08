Iran ultimatum di Trump per lo stretto di Hormuz e tregua di due settimane

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua di due settimane con l’Iran, dopo aver lanciato un ultimatum riguardante lo stretto di Hormuz. La decisione è arrivata in un momento di tensioni crescenti tra i due paesi, che coinvolgono questioni legate alla sicurezza marittima e alle rotte energetiche. La tregua è stata comunicata ufficialmente e durerà fino a una data specifica, senza ulteriori dettagli sul suo contenuto o sulle condizioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato una tregua con l’ Iran lunga due settimane. La tregua è arrivata a meno di due ore da una scadenza che lui stesso aveva trasformato in un ultimatum: riaprire lo Stretto di Hormuz oppure affrontare conseguenze devastanti. Solo fino a poche ore prima il tono era quello di uno scontro inevitabile, con dichiarazioni durissime e timori di un attacco su larga scala. “Un’intera civiltà morirà stanotte”, aveva prospettato Trump tramite un post social. Poi è arrivata la proposta iraniana. Da entrambe le parti si rivendica il merito della tregua. Tregua Usa-Iran. La tregua Usa-Iran è stata raggiunta grazie alla mediazione del Pakistan e in particolare grazie al primo ministro Shehbaz Sharif e al capo dell’esercito Asim Munir. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Iran, ultimatum di Trump per lo stretto di Hormuz e tregua di due settimane Iran, la guerra in diretta: Trump proroga l’ultimatum: “Stop bombe per due settimane”. Teheran riapre lo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, mercoledì 8 aprile: Donald Trump ha accettato di estendere di due... Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Iran, tregua di due settimane - 1mattina News 08/04/2026 Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; L’Iran respinge l’ultimatum di Trump. Trump estende la scadenza dell'ultimatum all'Iran di due settimaneIl messaggio del presidente americano su Truth: Lo stop ai bombardamenti è 'a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Horm ... ansa.it L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e ... tpi.it La guerra in Iran fa crescere il prezzo del materiale vergine, che diventa meno conveniente, ma il comparto non è ancora al sicuro - facebook.com facebook Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzato Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com