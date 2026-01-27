Jimmy Kimmel in lacrime per Alex Pretti | L'ICE ha sparato 10 volte a un infermiere e Trump vuole ancora il Nobel per la pace

Jimmy Kimmel ha espresso forte emozione per la tragica vicenda di Alex Pretti, ucciso dall'ICE. La sua testimonianza invita a riflettere sulle tensioni sociali e sui problemi legati alle politiche di immigrazione negli Stati Uniti. In un contesto di forte attenzione pubblica, le parole del conduttore evidenziano l'importanza di un dialogo responsabile e rispettoso delle vite umane.

Jimmy Kimmel in lacrime per Alex Pretti, ucciso dall'ICE: "Hanno sparato 10 volte a un infermiere". Il conduttore attacca Trump e chiede alla destra americana di "mostrare coraggio e buonsenso". L'infermiere 37enne intervenuto per soccorrere una donna: chi era Alex Pretti ucciso dall'ICE a Minneapolis Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis. L'Ice uccide ancora: tre colpi di pistola contro l'infermiere Alex Pretti L'episodio avvenuto a Minneapolis ha visto la tragica morte di Alex Pretti, infermiere colpito da tre proiettili durante un'irruzione. Jimmy Kimmel scoppia in lacrime per Alex Pretti: Agenti Ice spietati e criminali(Adnkronos) - Jimmy Kimmel è scoppiato in lacrime durante il suo 'Jimmy Kimmel Live', parlando dell'uccisione dell'infermiere Alex Pretti da parte degli agenti dell'ICE a Minneapolis.

