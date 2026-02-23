Lily Collins sarà Audrey Hepburn | film in arrivo su Colazione da Tiffany e la nascita di Holly Golightly!

Lily Collins prenderà il ruolo di Audrey Hepburn in un nuovo film dedicato alla celebre attrice e alla creazione di “Colazione da Tiffany”. La decisione deriva dalla volontà di raccontare la storia dietro la nascita del personaggio di Holly Golightly, interpretata da Hepburn nel film. Le riprese si svolgeranno a New York, dove l’attrice ha già iniziato le prove. La produzione intende ricostruire fedelmente gli ambienti originali della pellicola.

Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un nuovo film dedicato all’icona del cinema e alla realizzazione del suo capolavoro del 1961, Breakfast at Tiffany’s (da noi Colazione da Tiffany). Il progetto è in sviluppo presso Case Study Films (di Lily Collins) insieme a Imagine Entertainment e al producer Scott LaStaiti. Secondo i primi dettagli offerti da Deadline, il film si baserà sul bestseller di Sam Wasson “ Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman “, la prima ricostruzione completa della genesi del classico Paramount diretto da Blake Edwards e tratto dalla novella di Truman Capote. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Emily in Paris. Lily Collins come Audrey: Vacanze romane tra sogno e glamourRoma, 11 settembre 2024 – Basta Tour Eiffel, Montmartre, ponti sulla Senna. Per carità, luoghi bellissimi ma già ripetutamente visti. La serie, una delle più amate a livello internazionale di Netflix, ... quotidiano.net

Lily Collins di 'Emily in Paris': Il mio omaggio a Vacanze romane. Ma nessuno sarà mai come Audrey HepburnTrentacinque anni, figlia d’arte: il padre è il musicista britannico Phil Collins, la madre è l’americana Jill Tavelman, ex presidentessa del prestigioso Beverly Hills Women's Club, Lily Collins ha ... repubblica.it

