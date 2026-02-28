Turisti derubati in pieno centro a Verona | la polizia locale arresta un trentaseienne
Venerdì 27 febbraio, nel cuore di Verona, due turisti francesi hanno segnalato di essere stati derubati. La polizia locale è intervenuta e ha arrestato un uomo di trent’anni responsabile del furto. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, che è stato portato in caserma. Nessun altro dettaglio sui movimenti successivi o eventuali altri coinvolgimenti.
La serata di venerdì 27 febbraio si è conclusa con un arresto nel centro storico di Verona, dove la polizia locale è intervenuta a seguito della segnalazione di due turisti francesi vittime di un furto. Secondo quanto riferito in una nota, gli agenti del reparto territoriale, impegnati nel.
