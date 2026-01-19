Terni ennesima rapina in pieno centro | due giovani minacciati e derubati

A Terni, nel cuore del centro cittadino, si sono verificati recenti episodi di criminalità, tra cui una rapina che ha coinvolto due giovani minacciati e derubati. L’evento, segnalato sui social dal gestore del ristorante ‘La Città Vecchia’, si è verificato nelle vicinanze di porta Sant’Angelo, evidenziando ancora una volta le criticità legate alla sicurezza nella zona.

Una notte di Capodanno segnata da un episodio di violenza, con giovani accerchiati, picchiati e derubati. Uno dei giovani ha subito anche la perdita del cellulare. La polizia ha identificato e arrestato uno dei tre aggressori, che ora si trova nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, con l’accusa di rapina aggravata. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

