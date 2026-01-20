Record per il turismo a Roma oltre 22 milioni di arrivi nel 2025 Gualtieri | Grande ritorno economico

Nel 2025 Roma ha raggiunto un nuovo record turistico, con oltre 22,9 milioni di visitatori e quasi 53 milioni di presenze. I dati evidenziano un aumento degli arrivi, della permanenza media e dell’indotto economico, confermando la città come destinazione di grande attrattiva. Il sindaco Gualtieri sottolinea il ritorno positivo per l’economia locale, risultato di un anno di crescita e di consolidamento del settore turistico.

Roma chiude il 2025 con numeri record: 22,9 milioni di turisti e quasi 53 milioni di presenze. Crescono arrivi, permanenza media e indotto economico.🔗 Leggi su Fanpage.it Turismo, Roma batte ogni record: 22,9 milioni di arrivi nel 2025Nel 2025 Roma ha registrato un nuovo record di presenze turistiche, con un totale di 22,9 milioni di arrivi, di cui 12 milioni provenienti dall'estero. Leggi anche: "Regolare gli affitti brevi per salvare il centro di Roma", la ricetta di Gualtieri per il turismo

