Turismo lo sprint di Pasqua | ma salgono le preoccupazioni per guerra e caro carburanti

A Pasqua 2026, il turismo nella città di Montecatini Terme si è concluso con risultati complessivamente positivi, anche se si sono registrati alcuni cali rispetto all’anno precedente. Mentre il numero di visitatori è rimasto elevato, si sono notate alcune variazioni nelle presenze, segnalando un andamento incerto. La stagione si è aperta in modo favorevole, ma le preoccupazioni legate alla guerra e all’aumento dei prezzi dei carburanti continuano a influenzare le scelte dei viaggiatori.

Montecatini Terme, 8 aprile 2026 – Pasqua 2026 chiude in modo positivo per il turismo in città, anche se cioon lievi flessioni rispetto all’anno precedente. Gli albergatori però non nascondo una certa preoccupazione per le prossime settimane, a causa di una riduzione della prenotazioni, anche a causa della difficile situazione internazionale. I conflitti in corso, specialmente in Medio Oriente e nel Golfo, e l’incertezza geopolitica spingono i turisti, soprattutto stranieri, a rimandare i viaggi o a preferire mete percepite come più vicine o sicure. L’aumento dei prezzi dei carburanti e dei servizi pesa sulle tasche delle famiglie, riducendo la frequenza dei soggiorni lunghi a favore di mordi e fuggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo, lo sprint di Pasqua: ma salgono le preoccupazioni per guerra e caro carburanti Leggi anche: Caro carburanti, le preoccupazioni di automobilisti e gestori Leggi anche: Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succede Temi più discussi: Turismo, lo sprint di Pasqua: ma salgono le preoccupazioni per guerra e caro carburanti; I prodotti Dop trainano il turismo: in Italia gli eventi aumentati del 26%; Nova Race completa l’equipaggio Sprint con Ebrahim che affianca Ferati sulla BMW M4 GT3 EVO; Vicky Piria in pista con la Ferrari nel 2026: correrà nel Gran Turismo Sprint. Turismo, lo sprint di Pasqua: ma salgono le preoccupazioni per guerra e caro carburantiGli albergatori tracciano un bilancio positivo per le festività appena concluse ma poi lanciano l’allarme: Poche telefonate e prenotazioni negli hotel per i prossimi mesi, le previsioni non sono cert ... lanazione.it Lo sprint della bici: ora muove 6,4 miliardi di euro di fatturatoLo sprint della bicicletta che ora muove 6,4 miliardi di euro di fatturato: il cicloturismo nuova frontiera della vacanza. ecoincitta.it