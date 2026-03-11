Caro carburanti le preoccupazioni di automobilisti e gestori

I prezzi di diesel e benzina sono aumentati, generando preoccupazioni tra automobilisti e gestori di stazioni di servizio. Le richieste di chiarimenti e le proteste si susseguono in diverse zone del paese, mentre i consumatori temono ulteriori rincari. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma al momento non ci sono interventi ufficiali annunciati. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.

Volano i prezzi sia del diesel che della benzina. Crescono le preoccupazioni sul caro carburante fra gli automobilisti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.