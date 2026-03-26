Uno studio recente rivela che nei bambini più piccoli il rischio di ospedalizzazione legato al virus sinciziale è più elevato rispetto ai più grandi. I dati raccolti mostrano una correlazione tra l'età e la probabilità di ricovero, con i bambini più giovani che risultano più vulnerabili a complicanze legate al virus. La ricerca si concentra sull’incidenza di casi gravi tra i piccoli e le eventuali implicazioni per la gestione clinica.

Pisa, 26 marzo 2026 - Più sono piccoli, maggiore è il rischio di ricovero. È quanto emerge da uno studio coordinato dall’Università di Pisa e pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe, che ha analizzato i bambini seguiti dai pediatri di famiglia in Italia e colpiti dal virus respiratorio sinciziale (RSV). L’età si conferma il principale fattore associato al rischio di ospedalizzazione, con una probabilità stimata intorno al 12,5% alla nascita e in progressiva riduzione con l’età. “Abbiamo condotto lo studio prima dell’avvio, in Italia, delle campagne di immunizzazione con i nuovi anticorpi monoclonali contro l’RSV, introdotte nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Virus sinciziale nei bambini: rischio di ospedalizzazione più alto da piccoli

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