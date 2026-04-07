Torino alle Molinette asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio

A Torino, presso le Molinette, è stato eseguito con successo un intervento di asportazione della parte destra del colon su un paziente che si trovava sveglio, utilizzando tecniche di anestesia locale e ipnosi. L'operazione di emicolectomia destra è stata condotta senza complicazioni, integrando metodologie innovative per mantenere il paziente cosciente durante la procedura. La procedura rappresenta un esempio di approccio combinato tra tecniche tradizionali e alternative di anestesia.

È stato portato a termine con successo un intervento di emicolectomia destra ( asportazione chirurgica della parte destra del colon ) su un paziente sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica, presso la Chirurgia generale 1 universitaria dell’ospedale Molinette di Torino (diretta dal professor Mario Morino). Il caso, di eccezionale rilevanza clinica, ha permesso di offrire una soluzione chirurgica a un paziente precedentemente giudicato inoperabile in anestesia generale. A quanto risulta, si tratta del primo caso documentato a livello internazionale di una resezione colica maggiore eseguita con questa specifica tecnica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Torino, alle Molinette asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio Dal Salento alle Molinette: rimosso tumore al colon in ipnosi su paziente sveglioL’incredibile caso di un 76enne della provincia di Lecce, giudicato inoperabile altrove. Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosiUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro... Temi più discussi: Molinette di Torino, a un paziente di 76 anni asportato un tumore al colon con l'ipnosi: dall'ospedale viene trasportato nelle sue campagne pugliesi; Molinette, asportato tumore a paziente in ipnosi. Non era operabile in anestesia; Alle Molinette di Torino asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio ad alto rischio; TORINO Molinette: asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio ad alto rischio. PUGLIESE MOLINETTE Tumore al colon asportato con paziente sveglio: intervento innovativo alle Molinette di TorinoDeterminante anche il contributo della dottoressa Valentina Palazzo, che attraverso l’ipnosi ha accompagnato il paziente in un’esperienza mentale rilassante, lontano dalla sala operatoria, nelle sue ... statoquotidiano.it Molinette di Torino, a un paziente di 76 anni asportato un tumore al colon con l'ipnosi: dall'ospedale viene «trasportato» nelle sue campagne pugliesiUn esempio di chirurgia oncologica «awake»: asportato un tumore al colon, in ipnosi, a un paziente sveglio e ad alto rischio. È il primo caso documentato a livello internazionale ... torino.corriere.it Pasqua di cultura, musei torinesi presi d’assedio Un grande successo di pubblico ha caratterizzato il lungo fine settimana pasquale ai Musei Reali di Torino, nel quale domenica 5 aprile (Pasqua), in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo, l’ingresso è stat - facebook.com facebook Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un inciden x.com