Atalanta Juve | uno-due Sulemana Pasalic notte fonda per i bianconeri e la Dea cala il tris

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus nei quarti di Coppa Italia. Sulemana apre le danze, Pasalic segna il raddoppio e la Dea chiude i conti con il tris. I bianconeri subiscono una notte difficile e escono sconfitti.

Atalanta Juve: uno-due Sulemana Pasalic, notte fonda per i bianconeri. La Dea di Palladino cala il tris ai quarti di finale di Coppa Italia. Crolla il muro della Juventus alla New Balance Arena. Nel secondo tempo del quarto di finale di Coppa Italia, l' Atalanta guidata da Raffaele Palladino prende il largo e ipoteca la semifinale con una prestazione travolgente. Dopo il vantaggio siglato nella prima frazione da Gianluca Scamacca su calcio di rigore (nato da un fallo di mano di Gleison Bremer ), il colpo del ko arriva grazie a Kamaldeen Sulemana. L'esterno ghanese si conferma la vera "bestia nera" per la Vecchia Signora: facendosi trovare pronto sul secondo palo per capitalizzare il cross millimetrico dell'esterno destro Raoul Bellanova, ha trafitto nuovamente i rivali dopo la rete già segnata nel pareggio (1-1) di campionato del 27 settembre.

