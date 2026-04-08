Trump Taco cambia sempre idea | il video del presidente con i Lego I Dem | Rimuoviamolo

Un video pubblicato sui social mostra il presidente con dei Lego, mentre cambia idea su una questione. I democratici chiedono la rimozione del contenuto, sostenendo che la dichiarazione del leader non modifica la situazione. Nel frattempo, si ribadisce che il presidente ha minacciato un genocidio contro il popolo iraniano, e continua a mantenere questa posizione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti politiche.

«La sua dichiarazione non cambia nulla. Il presidente ha minacciato un genocidio contro il popolo iraniano e continua a brandire la minaccia. Deve essere rimosso». Dopo l’annuncio della tregua con l’Iran la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez critica Donald Trump nonostante l’accordo per il cessate il fuoco con l’Iran. L’intesa non piace ai democratici che, anzi, la mettono in dubbio. «Trump ha fatto marcia indietro, e il Congresso non merita alcun credito», ha detto il deputato Ro Kahnna. Il presidente si è insomma comportato come il suo soprannome: cambia sempre idea. Trump TACO. «Sono contento che abbia fatto retromarcia», ha aggiunto il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer. 🔗 Leggi su Open.online

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