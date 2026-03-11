L' Iran promette vendetta per le 165 bambine uccise con un video in stile Lego | come colpirà Trump e Netanyahu

L'Iran ha diffuso un video in stile Lego che mostra la propria risposta agli attacchi recenti. Nel filmato vengono rappresentate 165 bambine uccise, senza ulteriori dettagli sui responsabili o le modalità dell'azione. La pubblicazione è stata accompagnata da una dichiarazione di Teheran che promette vendetta. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, coinvolgendo anche figure di alto livello nel panorama politico globale.

Un video in stile Lego diffuso dalla tv di Stato iraniana promette di vendicare le 165 bambine di una scuola elementare di Minab uccise da un bombardamento americano il 28 febbraio. Nel video di propaganda si vedono Trump e Netanyahu ordinare il bombardamento, poi le immagini mostrano la reazione di Teheran che colpisce basi americane nei Paesi del Golfo, Dubai, Israele e soldati statunitensi mentre il prezzo del petrolio aumenta sempre più. Il video in stile Lego dell’Iran La tv di Stato iraniana ha diffuso un video di propaganda in stile Lego. All’inizio del video si vedono Trump e Netanyahu prima impegnati nella lettura degli Epstein files che poi decidono di passare all’azione e ordinare l’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Virgilio.it

