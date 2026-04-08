Trump sull’orlo del precipizio iraniano | l’errore di valutazione che smentisce la dottrina dei tre pilastri

La crisi in Iran si sta intensificando, evidenziando come l’aumento delle tensioni militari senza un’efficace strategia politica di disarmo possa portare a una maggiore instabilità nella regione. Questa dinamica si inserisce in un quadro di escalation che, senza vie d’uscita diplomatiche, rischia di alimentare un circolo vizioso di conflitti. La situazione è analizzata come un esempio di come la mancanza di una struttura di de-escalation possa aggravare le tensioni esistenti.

di Domenico Esposito* La crisi iraniana sta mostrando con brutalità un punto che era già leggibile da tempo: l’escalation militare, quando non è accompagnata da una vera architettura politica della de-escalation, finisce per diventare un moltiplicatore di destabilizzazione. Ma nel caso di Donald Trump l’elemento aggravante è l’errore di valutazione personale, aggressivo e non cauto. Trump ha creduto di poter applicare al dossier iraniano la propria dottrina politica senza pagarne il prezzo. Ha pensato che la pressione estrema, la minaccia distruttiva e l’ultimatum potessero bastare a piegare l’avversario e a confermare la superiorità americana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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