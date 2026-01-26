A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese. Un video ripreso da drone mostra la situazione, evidenziando il rischio di ulteriori crolli e la necessità di monitorare attentamente le aree interessate. La sicurezza dei residenti rappresenta ora una priorità per le autorità locali.

È alto il rischio di crollo per le case di Niscemi in bilico sull'orlo del baratro dopo che la gigantesca frana ha fatto collassare un'ampia porzione dell'altopiano sul quale sorge il paese. Il terreno sta continuando gradualmente a cedere alle fondamenta delle abitazioni, tanto che – come si vede dalle immagini dal drone – alcune parti degli edifici non hanno più una base di appoggio.

© Ilfattoquotidiano.it - A Niscemi le case sull’orlo del precipizio dopo la frana: il video girato dal drone

