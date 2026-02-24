A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica sull’orlo del precipizio

A Niscemi, i libri della biblioteca storica rischiavano di andare perduti a causa del deterioramento. La causa è il mancato intervento e l’abbandono, che avevano portato molti volumi a deteriorarsi irreparabilmente. In risposta, volontari e operatori hanno avviato un'operazione per recuperare e salvare i testi più a rischio, riuscendo a mettere al sicuro i primi 350 volumi in condizioni precarie. La prossima fase riguarda la conservazione e il restauro del patrimonio culturale.

© Ilpost.it - A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica, sull’orlo del precipizio

Dopo settimane di appelli di intellettuali e scrittrici sono stati messi al sicuro i primi 350, con un'operazione complessa Lunedì i vigili del fuoco hanno iniziato a mettere al sicuro i libri di una delle due biblioteche di Niscemi, la cittadina in provincia di Caltanissetta dove parte del centro storico è collassato a causa di una grossa frana. La biblioteca si trova proprio sull’orlo del precipizio creato dalla frana, con una parte sostanzialmente sospesa nel vuoto: sono stati recuperati i primi 350 libri. La biblioteca in cui è stata avviata l’operazione è la biblioteca “Angelo Marsiano”: fu uno storico e saggista originario proprio di Niscemi vissuto nel Novecento. 🔗 Leggi su Ilpost.it A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica, sull’orlo dello strapiomboA Niscemi, i libri della biblioteca storica rischiavano di cadere da un dirupo a causa di un crollo imminente. A Niscemi le case sull’orlo del precipizio dopo la frana: il video girato dal droneA Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica, sull’orlo dello strapiombo; VIDEO | Frana a Niscemi, le immagini del recupero della croce; Caltanissetta: recupero della Croce di Niscemi con drone del Nocs; A Niscemi inizia il recupero di oggetti e ricordi nella zona nera, sul ciglio della frana. Si lavora a una viabilità alternativa. A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica, sull’orlo dello strapiomboDopo settimane di appelli di intellettuali e scrittrici sono stati messi al sicuro i primi 350, con un'operazione complessa ... ilpost.it Frana Niscemi, i vigili del fuoco recuperano 300 libri dalla bibliotecaNISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - I vigili del Fuoco del comando provinciale di Caltanissetta hanno recuperato circa 300 libri dalla ... notizie.tiscali.it Niscemi, i Vigili del fuoco recuperano 300 libri della Biblioteca Marsiano Una complessa operazione resa possibile grazie all'utilizzo di puntatori laser e droni... - facebook.com facebook #Niscemi, sensori laser #USAR per controllare la stabilità degli edifici, droni per perlustrare le zone interdette: prosegue da 27 giorni l’impegno dei #vigilidelfuoco, soprattutto per le operazioni di monitoraggio nell’area della frana e per il recupero dei beni nell x.com