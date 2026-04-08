Trump | Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz Nyt | ok di Teheran

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di essere disposto a una tregua di due settimane con l'Iran, a condizione che Teheran riapra lo Stretto di Hormuz. La proposta arriva in un momento di tensione tra le due nazioni e ha ricevuto il consenso di Teheran, secondo quanto riportato dal New York Times. La questione riguarda il controllo dello stretto strategico, punto chiave per il traffico marittimo nella regione.

(Adnkronos) – Donald Trump dice sì alla tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti: guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti accoglie la proposta formulata dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, mediatore determinante tra Washington e Teheran. Secondo il New York Times, anche l'Iran accetta il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump: “Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz”(Adnkronos) – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Iran, Trump: “Se Teheran ha minato Stretto di Hormuz, conseguenze mai viste prima”(Adnkronos) – L'Iran ha iniziato a minare lo Stretto di Hormuz e Donald Trump promette una risposta devastante degli Stati Uniti. BREAKING: Trump DEMANDS Iran open Strait of Hormuz within 48 hours Temi più discussi: Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Si tratta su Hormuz, 'tregua se Teheran riapre il passaggio'; L'ultimatum definitivo di Trump su Hormuz scade stanotte. È la exit strategy?; L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte. Trump: Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di HormuzTregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul social Truth. La svolta arriva a meno di 2 ore dalla deadline fissat ... adnkronos.com Iran, Teheran respinge la proposta di tregua di 45 giorni: vuole la fine permanente della guerra. Trump: Passo avanti, ma non è sufficienteHaifa, Israele, 6 aprile 2026 (Photo by: Oren Ziv/picture-alliance/dpa/AP Images) Stati Uniti e Iran ... msn.com Trump: "Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di Hormuz" x.com #Trump: "L'Iran ha accettato di aprire lo Stretto di Hormuz, in cambio ho accettato di fermare i bombardamenti per due settimane". #usa #teheran #iran #IranWar facebook