Il conflitto in Medio Oriente si è intensificato quando l'ex presidente ha lanciato un attacco contro l'Iran con il supporto di Israele. La guerra, iniziata da poco, si sviluppa in un contesto di tensioni crescenti tra le parti coinvolte. Attualmente, si discute su quanto possa durare e chi potrebbe prendere il posto di Khamenei nel governo iraniano.

Gli Stati Uniti e Israele, su ordine dei loro leader Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno attaccato al "cuore" l'Iran. La Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa. Il Medio Oriente è così tornato a essere una polveriera. Il tycoon ha riferito che l'offensiva durerà circa 4 settimane e ha esortato le forze iraniane a deporre le armi e il popolo a ribellarsi contro il proprio governo. Nel frattempo si è aperto il capitolo relativo alla successione di Khamenei. Perché Trump ha attaccato l'Iran con Israele: edifici distrutti, morti e feriti La reazione dell'Iran Il successore di Khamenei: che cosa potrebbe accadere...

© Virgilio.it - Perché Trump ha attaccato l'Iran con Israele, quanto può durare la guerra e chi prenderà il posto di Khamenei

Trump vuole il cambio di regime in Iran: chi prenderà il posto di Ali KhameneiL’attuale scenario geopolitico sta vivendo una delle fasi più critiche e imprevedibili degli ultimi decenni, con il Medio Oriente che si conferma...

Perché gli Usa di Trump e Israele hanno attaccato l'Iran, le 6 ragioni e cosa può succedere oraIsraele e Usa hanno colpito più città in Iran nel giorno della festività ebraica di Shabbat.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convintoL'analisi di Rozenblat, ricercatore che ha lavorato nell’apparato di sicurezza israeliano: «Un cambio di regime ora», aveva scritto, «potrebbe essere più favorevole di un lungo processo diplomatico» ... corriere.it

Perché Trump ha attaccato l'Iran proprio oraL'operazione odierna non nasce dal nulla: gli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele non mirano a un rovesciamento totale del regime, ma all'eliminazione della componente più intransigente, rappresen ... today.it

Perché l'uccisione di Khamenei è un altro schiaffo di Trump a Putin: lo Zar adesso si trova «in una posizione difficile» - facebook.com facebook

Se #Trump ha deciso di attaccare l’Iran è perché pensa che l’impatto sui mercati dell’energia sia controllabile: gli Stati Uniti sono vicini all’obiettivo molto trumpiano della «energy dominance» e questo basta. Ma che succede se invece Trump si sbaglia x.com