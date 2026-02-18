Domenico, un bambino di poco più di due anni, ha ricevuto una possibilità di salvezza dopo che i medici dell’Ospedale Monaldi hanno trovato un cuore compatibile con il suo. Il suo cuore, gravemente danneggiato, necessita di un trapianto urgente. Le équipe mediche stanno ora verificando se l’organo sia adatto e se il bambino possa affrontare l’intervento. Nel frattempo, i genitori attendono speranzosi notizie dall’ospedale.

Arriva una nuova speranza per Domenico, il bambino di poco più di due anni ricoverato all'Ospedale Monaldi: un cuore compatibile è disponibile e il team medico sta valutando attentamente in queste ore sia la trapiantabilità del piccolo sia la completa compatibilità dell'organo. Ricoverato in condizioni stabili ma critiche dallo scorso 23 dicembre, dopo un primo intervento fallito per danni al cuore donato, potrebbe avere una nuova occasione di vita, nonostante l'operazione sia ad altissimo rischio e con una probabilità di riuscita molto bassa.🔗 Leggi su Today.it

Bambino con il “cuore bruciato”: come si esegue un trapianto (e come viene selezionato il donatore)Un bambino di appena due anni, ricoverato da oltre due mesi all’Ospedale Monaldi in condizioni critiche, ha subito un fallimento nel trapianto di cuore che gli era stato eseguito.

Bambino con il cuore "bruciato", la speranza della mamma Patrizia: "Può ancora subire un trapianto, domani un'altra riunione per valutare"Patrizia, madre di un bambino con il cuore gravemente danneggiato, si aggrappa alla possibilità di un trapianto, anche dopo che i medici hanno segnalato difficoltà nella procedura.

