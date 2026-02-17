Bambino con il cuore bruciato | come si esegue un trapianto e come viene selezionato il donatore
Un bambino di appena due anni, ricoverato da oltre due mesi all’Ospedale Monaldi in condizioni critiche, ha subito un fallimento nel trapianto di cuore che gli era stato eseguito. La causa del problema risiede nella complessità della procedura e nella sfida di trovare un donatore compatibile, che ha portato a una delicata operazione di emergenza. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle trasfusioni di organi e sui criteri di selezione dei donatori.
Dal trasporto dell’organo alla sala operatoria: quali sono i rischi, le procedure e la delicata fase post-operatoria nei trapianti pediatrici Il caso del bambino di poco più di due anni, ricoverato da oltre due mesi all’Ospedale Monaldi in gravissime condizioni dopo un trapianto di cuore andato male, ha aperto una ferita nel dibattito medico e giuridico sulla sicurezza nelle procedure di trapianto. Il piccolo, affetto da una grave cardiopatia congenita, è stato sottoposto il 23 dicembre scorso a un intervento di trapianto cardiaco, ma il cuore donato è risultato gravemente danneggiato al momento dell’impianto, tanto da essere definito “bruciato” dai medici.🔗 Leggi su Napolitoday.it
