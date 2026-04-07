Trump parla di guerra in Iran col coniglio pasquale a fianco | Siamo una grande potenza militare – Il video

Un video pubblicato di recente mostra un uomo, identificato come un ex presidente, mentre si trova accanto a un coniglio pasquale in un ambiente aperto. Durante l'intervento, afferma che gli Stati Uniti sono una potenza militare di rilievo e commenta sulla resistenza delle forze combattenti in territori considerati ostili, citando specificamente l'Iran come esempio. Le sue parole si concentrano sulla capacità e la tenacia di queste forze, senza approfondire ulteriori dettagli.

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "E hanno detto: solitamente, quando sei in un territorio molto ostile. e non credo che ce ne sia uno molto più ostile dell'Iran. sono combattenti capaci, sono persone molto tenaci, e ci sono altri simili a loro. Non ti dispiace quando il nemico è debole, ma quel nemico è forte, non così forte come lo erano circa un mese fa, te lo posso dire. Infatti, proprio ora non sono troppo forti, a mio avviso, ma lo scopriremo presto, vero?", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca in occasione dell'Easter Egg Roll. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Trump si consola con Melania (e col coniglio di Pasqua): «Una vera star del cinema!» – Il videoIn bilico tra escalation e svolta negoziale con l’Iran, Donald Trump si è presentato oggi di fronte alle famiglie in visita ai giardini della Casa...

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Trump parla di guerra in Iran col coniglio pasquale a fianco: Siamo una grande potenza militare

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“Un’intera civiltà morirà questa notte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente accadrà”, a scrivere queste parole è, in un post pubblicato online, il presidente statunitense Donald Trump che parla dell’ultimatum nei con - facebook.com facebook

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