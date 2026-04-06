Trump mette l’Iran di fronte al bivio finale | tregua o inferno L’ultimatum è definitivo

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’ultimatum rivolto all’Iran rappresenta una scelta decisiva tra una tregua o un’ulteriore escalation. Alla domanda dei giornalisti sulla validità della scadenza fissata alle 20 ora locale, ha risposto con un secco “sì”, confermando la natura finale della richiesta e lasciando intendere che si aspetta una risposta entro quel limite di tempo.

“Sì”, è stata la risposta secca di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca che gli chiedevano se la scadenza dell’ultimatum all’Iran d omani alle 20 ora locale sia definitiva. Nessuna proroga, niente sconti. Se non si arriverà ad un accordo per la fine della guerra, il presidente americano ha minacciato di “scatenare l’inferno “. La controproposta iraniana è arrivata – un piano in 10 punti presentato attraverso i mediatori pakistani – ma per Trump “non è ancora abbastanza, ma è un passo molto significativo, vedremo cosa succederà”. La guerra in Iran e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz, che tanti problemi sta provocando all’economia mondiale, sembra essere giunta a un bivio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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