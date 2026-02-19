20mila soldati per Gaza Trump spinge la ricostruzione al Board di Pace L’ultimatum all’Iran | Accordo entro 10 giorni o attacchiamo – I video

Trump ha annunciato che gli Stati Uniti schiereranno 20.000 soldati per Gaza, puntando a rafforzare la presenza militare nella regione. Contestualmente, l’amministrazione americana spinge per la ricostruzione del processo di pace, portando la questione al Board di Pace. Nel frattempo, ha dato un ultimatum all’Iran, chiedendo un accordo nucleare entro dieci giorni, altrimenti minaccia azioni militari. La tensione tra Washington e Teheran resta alta, mentre si attendono sviluppi imminenti sulla crisi mediorientale.

«L’Iran non può avere un’ arma nucleare, non ci potrebbe mai essere così la pace in Medio Oriente. Di qui a 10 giorni capiremo se potremo trovare un accordo o succederanno brutte cose». È l’ultimatum lanciato da Donald Trump agli Ayatollah dal palco della riunione del Board di Pace convocato a Washington. Un evento pensato per guidare il consolidamento del cessate il fuoco e la ricostruzione a Gaza, ma su cui aleggia lo spettro di un nuovo possible confronto militare in Medio Oriente. Trump ha evocato a più riprese l’ opzione militare per risolvere il “problema” Iran – secondo la Cnn gli Usa sarebbero pronti a lanciare un attacco già questo weekend se Trump darà il via libera – in un lungo discorso in cui ha ripetutamente vantato i presunti successi della sua Amministrazione nel mediare e risolvere conflitti ai quattro angoli della Terra.🔗 Leggi su Open.online

L’ultimatum di Trump all’Iran: «Accordo entro 10 giorni o attacchiamo». Lo show coi leader al Board di Pace: «Pronti 9 miliardi per Gaza» – Il videoDonald Trump ha lanciato un ultimatum all’Iran, minacciando un attacco se non raggiungono un accordo entro dieci giorni.

Trump: «Il Board of Peace vigilerà che l'Onu funzioni, a Gaza soldati da 5 Paesi». Sull'Iran: accordo in 10 giorni o accadranno cose brutteIl presidente Donald Trump ha annunciato che il Board of Peace monitorerà il funzionamento delle Nazioni Unite e ha spiegato che a Gaza ci saranno soldati provenienti da cinque paesi diversi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.