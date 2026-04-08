Il dibattito politico si focalizza anche sulle recenti dichiarazioni di un ex presidente statunitense, che ha minacciato di eliminare una civiltà in una notte. Nel frattempo, si discute di come gli Stati Uniti non abbiano intenzione di ritirarsi completamente dal ruolo globale, anche se nessun paese può mantenere il primato indefinitamente. La questione rimane aperta su come il potere internazionale possa evolversi nel tempo.

Roma, 8 apr – Il punto politico non è soltanto che Donald Trump abbia minacciato di far sparire “un’intera civiltà” in una notte. Il punto è che, poche ore dopo aver portato la retorica all’estremo, la Casa Bianca ha accettato una tregua di due settimane mediata dal Pakistan e legata alla riapertura immediata dello Stretto di Hormuz. Questa oscillazione è una contraddizione soltanto apparente: è il metodo trumpiano portato alla sua forma più pericolosa, cioè massimizzare la minaccia per poi presentare il passo indietro come vittoria totale. Trump lo ha fatto subito, rivendicando il cessate il fuoco come prova del raggiungimento “al 100%” degli obiettivi americani. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Trump, l’apocalisse e la tregua: gli USA non si ritireranno dal mondo, ma nessuno resta al centro per sempre

Il Cremlino ridimensiona la tregua chiesta dagli Usa. Trump: “Putin e Zelensky si odiano, ma ci avviciniamo a un accordo”Trump aveva parlato di una tregua di una settimana negli attacchi russi sull’Ucraina concordata con Vladimir Putin, è stato ridimensionato dal...

Israele appoggia la tregua temporanea tra USA e Iran, ma resta vigileIsraele ha espresso il proprio sostegno alla decisione del presidente Donald Trump di sospendere per due settimane gli attacchi contro l’Iran, a...

Temi più discussi: Iran: guerra, vigilia dell’apocalisse, speranze di accordo si fanno più tenui; Catene di scudi umani e treni sotto tiro, l’Iran attende l’apocalisse; Quando ci si fa di religione: mimetismo e apocalisse; L’Apocalisse di Pasquetta.

Trump minaccia l’apocalisse sull’Iran per esorcizzare la propriaGli ayatollah hanno ribaltato mediaticamente, se non militarmente, i rapporti di forza: le minacce roboanti di Trump sembrano di ora in ora più disperate. Intanto dai democratici si levano nuovi voci ... editorialedomani.it

Trump ferma Trump: tregua di due settimaneBuongiorno. Mancavano 88 minuti allo scadere della terrificante deadline che aveva fissato, minacciando di cancellare un’intera civiltà e gettando il mondo in uno stato di terrore collettivo che non ... corriere.it

#Iran, #Trump: un grande giorno per la pace mondiale. L’accordo con Teheran “vittoria totale e completa” Usa - #IranWar - facebook.com facebook

I “big money will be made” di cui parla Trump paiono i 2 mil $ che l’Iran estorcerà a ogni singola nave a Hormuz. Prima della guerra il passaggio era free. Un disastro economico (inflazione e aumento di diesel e benzina), politico, morale, tra kompromat e affari x.com